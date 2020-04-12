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Ortaca'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Ortaca'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

12.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:46
Ortaca'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı
Ortaca 'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçe genelinde uygulama yapan Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis merkezi önünde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü M.A., ve yanındaki arkadaşı Ö.A., kaçmaya başladı. Bir süre şehir içinde dolaşan otomobildekiler Nar Sokak üzerinde polis ekiplerince durduruldu. Polis, araç içinde yaptığı aramada bulduğu ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

Sürücü M.A.'ya, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur' ikazına uymamak, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'alkollü araç kullanmak', 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından yaklaşık 8 bin lira idari para cezası uygulandı. Ö.A'ya ise 'sokağa çıkma yasağını' ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca otomobilin sahibine de ehliyeti olmayan sürücüye araç teslim ettiği için 2 bin 473 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, ilçede polis ekiplerince Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 vatandaşa cezai işlem uygulandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle güvenlik önemleri arttırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ortaca, Polis, Güncel
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