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Ortaca'da havadan trafik denetimi yapıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürücülerde "algılanan yakalanma risk duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Dalyan Yolunda havadan trafik denetimi yapıldı.

26.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:22Ortaca'da havadan trafik denetimi yapıldı
İl Komutanlığı tarafından sürücülerde "algılanan yakalanma risk duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Dalyan Yolunda havadan trafik denetimi yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın trafik uygulamaları kapsamında, Dalyan yolunda havadan trafik denetimi yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetim faaliyetlerinin etkinliği arttırılarak, sürücülerde "algılanan yakalanma risk duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla, Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında gözlemlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme gibi" ihlallerin önlenmesi amacıyla Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Dalyan Yolunda havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetim sonunda 3 kişiye geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, 2 kişiye taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde park etmeye istinaden toplam 5 kişiye Bin 128 TL. cezai işlem uygulandı.

Uygulamanın düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi. - MUĞLA

Jandarma, Ortaca, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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