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Ortaca'da ikinci el pazarı ilgi gördü

Ortaca Belediyesince 2019'un son ayında başlatılan ikinci el pazarı yeni yılla birlikte devam etti.

17.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:17Ortaca'da ikinci el pazarı ilgi gördü
Belediyesince 2019'un son ayında başlatılan ikinci el pazarı yeni yılla birlikte devam etti.

Belediye tarafından her ayın 2'nci pazar günü tüketiciyle buluşacağı açıklanan ikinci el pazarına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda stantlarında artmasıyla çok sayıda ürün tüketiciyle buluştu. Pazar günü yaşanan hareketlikle etkinlik adeta panayır havasında geçti.

Pazarı ziyaret eden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, stant açanlar ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazara yoğun katılımın ve olumlu görüşlerin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Başkan Uzundemir; "Bizler ekonomimizi canlandırmak, atıl durumdaki eşyaların geri dönüşümlerini sağlamak için pazarı yapmaya başladık. Buradaki kalabalıktan anlaşılıyor ki Ortaca 2. El Pazarı'nı kurmak ile doğru bir adım atmışız. Bundan sonra etkinliği her ayın ikinci pazarı gerçekleştirerek geleneksel hale getireceğiz. Tüm katılımcılara ve vatandaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi. - MUĞLA

Ortaca, Güncel

Kaynak: İHA

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