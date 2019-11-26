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Ortaca'da iskele altında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesinde iskele altında mahsur kalan kedi, Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

26.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:37Ortaca'da iskele altında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Muğla'nın ilçesi Dalyan Mahallesinde iskele altında mahsur kalan kedi, Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dalyan Kanalı'nda iskelenin altına giren kedinin burada mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu, Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iskelenin altında mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kedi bakım evinde tedavi altına alındı. - MUĞLA

Ortaca Belediyesi, Ortaca, Güncel

Kaynak: İHA

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