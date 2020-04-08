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Ortaca'da Korona virüs önlemleri kapsamında motosiklet denetimi yapıldı

Korona virüs salgınına karşı önlemlerini her geçen gün artıran Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi motosikletlere 2 kişi binmeyi yasakladı.

08.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:49
Ortaca'da Korona virüs önlemleri kapsamında motosiklet denetimi yapıldı
Korona virüs salgınına karşı önlemlerini her geçen gün artıran Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi motosikletlere 2 kişi binmeyi yasakladı. Yasak kararının ardından Ortaca 'da yol kontrolü yapan trafik polisleri motosiklet sürücülerini uyardı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı trafik polisleri motosiklete 2 kişi binen sürücü ve yolculara sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 392 lira idari para cezası uygulamaya başladı.

Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi, il genelinde uyulması gereken sosyal mesafe kuralları kapsamında karayollarında motosiklet kullanıcılarının ek yolcu taşımasını yasakladı.

Yapılan uygulamada kimlik kontrolü de yapan ekipler motosiklet sürücülerine ve yolculara maske ve eldiven takmaları, zaruri ihtiyaçları olmadığı müddetçe sokağa çıkmamaları yönünde bilgilendirmede bulundular. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ortaca, Muğla, Güncel
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