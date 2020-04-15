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Ortaca'da market denetimi

Ortaca'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında marketler denetlendi.

15.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:32
Ortaca'da market denetimi
Ortaca 'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında marketler denetlendi. Ekipler, marketlerde yaptığı denetimlerde, çalışanlar ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketleri denetledi.

Ekipler, market görevlilerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için alınan sokağa çıkma yasağına, 20 yaş ve altındaki gençlerin de eklendiğini hatırlatarak, bu yaş grubuna satış yapılmaması ve müşterilerin markete maskesiz alınmaması konusunda bilgilendirmede bulundu.

Marketlerde, 10 metrekareye bir müşteri bulunacak şekilde alışveriş yapılması gerektiğini belirten ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine değindi.

Korona virüs nedeniyle yayımlanan genelgeler kapsamında kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanılması konusunda iş yeri yetkililerini bilgilendiren ekipler, açıkta ürün satışı yapılmaması, ekmek, meyve, sebze gibi ürünlerin paketlenerek satışa sunulması, çalışan ve müşteriler için dezenfektan bulundurulması, mağaza girişinde vatandaşı bilgilendirici afişlerin bulunması, işletmelerin düzenli olarak havalandırılması konularında uyarılarda bulundu.

Yapılan denetimlerde marketlerin kurallara uyduğu gözlendi. Eksiği tespit edilen işyerleri eksikliklerini gidermesi konusunda uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların sağlığı için diğer kurumlarla birlikte denetimlere devam edileceğini bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Ortaca, Güncel
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