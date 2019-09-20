Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ortaca'da orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda orman yangını başladı.

20.09.2019 18:59Ortaca'da orman yangını
Muğla'nın Ortaca ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda orman yangını başladı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca Tepearası Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Havadan da iki helikopter yangına müdahale ediyor. Yerleşim alanlarına yakın bölgede çıkan yangınını söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor. - MUĞLA

Ortaca, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:14 Gazze sınırında 74 kişi yaralandı
20:10 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 1 ölü, 4 yaralı
20:08 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü
20:05 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü
20:04 Polisin 'dur' ihtarına uymadı bahçe duvarına böyle çarptı
20:01 Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi saklandıkları yerlerde yakalandı
19:59 6. kattan düşerek hayatını kaybeden Mehmet bebek toprağa verildi