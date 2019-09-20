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Ortaca'da orman yangını

Ortaca'da orman yangını Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman arazözleri müdahale ediliyorMUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda orman yangını başladı.

20.09.2019 19:53
Ortaca'da orman yangını
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman arazözleri müdahale ediliyor
MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda orman yangını başladı.
Edinilen bilgiye göre, Ortaca Tepearası Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Havadan da iki helikopter yangına müdahale ediyor. Yerleşim alanlarına yakın bölgede çıkan yangınını söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.
Ortaca'da orman yangını

İtfaiye, Ortaca, Muğla, Yerel

Kaynak: İHA

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