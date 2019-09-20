Haberler » Güncel » Haber

Ortaca'da orman yangını

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

20.09.2019 21:32Ortaca'da orman yangını
MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın şiddetli olduğu bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle  çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan yangına müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona ererken, karadan müdahale ise sürüyor.



Ortaca, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:37 Muğla'da orman yangını-2
21:36 Arnavutköy'de ailesini katledenin fotoğrafları
21:35 Arnavutköy'de dehşet anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (3)
21:35 İstanbul'da yağmurla birlikte cuma trafiği çileye dönüştü
21:34 Düzce'de, tem yolunda 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
21:33 Kiev'deki saldırgan, polis iha'sını düşürmüş
21:32 Okul yakınındaki parkta uyuşturucu satan kişi tutuklandı