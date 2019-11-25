Haberler » Güncel » Ortaca'da polislerden KADES bilgilendirmesi - Haber

Ortaca'da polislerden KADES bilgilendirmesi

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

25.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:20Ortaca'da polislerden KADES bilgilendirmesi
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği'nde görevli polis memurları, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ilgili kadınlara bilgi verdi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, ilçe merkezi, kültür park, kafe ve iş yerlerinde broşür dağıtan ekipler, vatandaşları bilgilendirdi.

Polisler, vatandaşa KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda, cihaz konum bilgilerini açarak, bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı. - MUĞLA

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:49 3 terörist etkisiz hale getirildi
20:48 Kayıp kadının öldürülüp, kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığı iddiası
20:48 Kaymakam Çelik, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi
20:47 Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti
20:43 Büyükelçi eşleri mankenlere taş çıkardı
20:34 Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik
20:24 CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Bir disiplin süreci başlatılması gündemimizde yok
19:50 Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi
19:48 Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 20:52:12