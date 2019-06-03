Ortaca'da Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Ortaca
'da vatandaşların Ramazan Bayramı
tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.
Ramazan Bayramı tatili süresince yoğun trafik akışının olması beklenen Ortaca'da Emniyet Müdürlüğü
ve Jandarma
ekipleri özellikle ilçe girişi ile turistik Dalyan ve Sarıgerme
'ye ulaşımı sağlayan yollarda denetimlerini sürdürüyor. Ekipler sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıyor.
Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan
beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi
ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan'la uygulama noktalarında sürücüleri bilgilendirdi. Kaymakam Erdoğan, ülke genelinde çeşitli sloganlarla trafik güvenliğine dikkat çekildiğini anımsattı.
Sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtan ve uyarılarda bulunan Kaymakam Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada; "İlçemizde de trafik güvenliğine yönelik yoğun bir şekilde uygulamalar yapılıyor. Hem can hem mal kaybını en aza indirmeye yönelik bu uygulamalar çok önemli. İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz bayram öncesi ve bayram süresince denetimlerini sürdürecek. Yaz sezonunda da denetimler devam edecek. Vatandaşlarımıza konuyla ilgili broşürler dağıtıyoruz ve gerekli uyarılarımızı, hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için arkadaşlarımız görev başında. Bayram bitiminde de faaliyetlerimiz devam edecek. İlçemizi ve ilimizi ziyaret eden tüm misafirlerimizin ve halkımızın bayramı kutlu olsun. Herkesin huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirmesini temenni ediyorum." dedi.
Çocuklar kural ihlallerini karneye işleyecek Polis
ve Jandarma ekipleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" vererek ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.
Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran'a kadar Twitter
'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM
Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi öğrenci, bisikletle ödüllendirilecek. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Jandarma
, Ortaca
, Ramazan Bayramı
, Güncel