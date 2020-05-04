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Ortaca'da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ortaca havadan görüntüledi.

Ortaca'da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi
04.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:24
Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ortaca havadan görüntüledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe merkezi başta olmak üzere Dalyan ve Sarıgerme gibi gözde turizm merkezlerinde de meydanlar ve caddeler boş kaldı.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilçe genelinde yüksek oranda uyuldu. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde denetimlerini sürdürdü.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan; "Vefa Sosyal Destek Gurubumuz, hem bu genel kısıtlama günlerinde hem de 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız için kısıtlama kararının uygulandığı ilk günden beri, daima vatandaşlarımızın hizmetindedir. Talep eden tüm vatandaşlarımızın maaşlarından, erzak ve ilaç ihtiyaçlarına, tüm talepleri görevli olan bu ekiplerimizce yerine getirilmektedir. Bu vesile ile kolluk personelimiz başta olmak üzere Ortaca Vefa Sosyal Destek Grubunda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıgerme, Ortaca, Güncel, Haber

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