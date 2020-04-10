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Ortaca'da sokak hayvanları aç ve susuz kalmıyor

Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi ekipleri tarafından, ilçe genelindeki beslenme odakları başta olmak üzere, sokak hayvanlarının yoğun olduğu onlarca noktaya su ve mama takviyeleri yapılıyor.

10.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:38
Ortaca'da sokak hayvanları aç ve susuz kalmıyor
Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi ekipleri tarafından, ilçe genelindeki beslenme odakları başta olmak üzere, sokak hayvanlarının yoğun olduğu onlarca noktaya su ve mama takviyeleri yapılıyor.

Çalışmalar düzenli olarak sürdürülürken, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, başkan yardımcısı Fedai Kılıç ve meclis üyesi Sebahi Yılmaz çalışmalara katılarak Sarıgerme Mahallesinde bulunan sokak hayvanlarına mama ve su takviyesi yaptılar.

Sokak hayvanlarının Covid -19 salgının olduğu bu günlerde daha fazla bakıma ihtiyaçlarının olduğunu belirten Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; "Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evindeki arkadaşlarımız ilçemizin her noktasında sokak hayvanlarına mama ve su takviyeleri yapıyorlar. Covid-19 salgını sebebiyle iş yerlerinin kapalı olması ve vatandaşlarımızın sokaklara çıkmamasından dolayı sokak hayvanları aç ve susuz kalıyor. Salgından önce yaptığımız mama ve su takviyelerini ve mama dağıtım noktalarını arttırarak sokak hayvanlarımızın aç ve susuz kalmaması için çalışmalarımız rutin bir şekilde devam ediyor " dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ortaca, Güncel
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