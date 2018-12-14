Ortaca'da Türk Malları Haftası Kutlandı

14 Aralık 2018 Cuma 16:27



14 Aralık 2018 Cuma 16:27

Ortaca ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, program gerçekleştirildi.Ortaca Belediyesi Kültür Park'ta düzenlenen etkinlikte, yerli malı ürünlerin bulunduğu stantlarda, vatandaşlara ve öğrencilere yerli malı kullanımının önemi hakkında bilgiler verildi.Belediye tarafından katılımcılara, yöresel yiyeceklerin yanı sıra bölgede yetişen organik nar, portakal ve mandalina suyu ikram edildi.Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin işlettiği kafeteryalarda portakal ve nar suyu gibi yerli ürünleri tüketiciyle buluşturmayı önemsediklerini dile getirdi.