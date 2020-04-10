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Ortaca'da Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü töreni

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ortaca'da tören düzenlendi.

10.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:27
Ortaca'da Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü töreni
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ortaca 'da tören düzenlendi. Tören, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı.

Demokrasi ve Şehitler Meydanında düzenlenen törende, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan ve beraberindeki heyet Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle az sayıda emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen anma programında katılımcıların önlem olarak sosyal mesafeyi korudukları ve maske taktıkları görüldü.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılıp dua edildi. İlçedeki Şehit aileleri ziyaret edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ortaca, Polis, Güncel
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