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Ortaca'da Yerli Malı Haftası etkinliği

Ortaca'da düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği festival havasında gerçekleşti.

18.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:29Ortaca'da Yerli Malı Haftası etkinliği
'da düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği festival havasında gerçekleşti.

Ortaca Belediyesinin destekleriyle Kent Konseyi tarafından Kültür Park'ta düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde yerel ürünler tüketiciyle buluştu.

Portakal, mandalina, nar suyu gibi yöresel ürünlerin vatandaşlara ikram edildiği etkinlikte, yerli sanayi sinevizyon gösterisi sunuldu.

Etkinlik kapsamında Can Gökovalı Havacılık tarafından İstanbul Teknofest birincisi Türk yapımı roketin tanıtımı yapıldı. Türk Hava Kurumu Köyceğiz Şubesince açılan maket uçak sergisi yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Türk yapımı roket ve model uçaklarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Uzundemir, Yerli Malı Haftası'nda bölge üretimi olan nar ve portakal suyu ikramının yanı sıra özellikle çocukları teknolojiye yönlendirmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

Ekonomi ve teknoloji açısından yerelleşmenin önemine değinen Başkan Uzundemir; "İlerlememizi sağlayacak olan çocuklarımıza, yerli teknolojinin önemini anlatmamız lazım. Yerli Malı Haftası'nı sadece yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığı etkinlikler olarak görmemeliyiz ve genç beyinlerimizin teknolojiyle buluşmasını sağlamalıyız. Bu konuda farklılık oluşturabilecek işlerin önünü açmaya yardımcı olmalıyız. Etkinlik kapsamında Teknofest'te birincilik elde eden grubumuz burada çocuklarımıza çalışmalarını tanıttı. Ayrıca maket uçak yapımı konusunda bilgi verildi. Bunun çocuklarımıza ivme kazandıracağına ve farklı düşünmelerini sağlayacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Yerli Malı Haftası'nı kutluyorum." dedi. - MUĞLA

Yerli Malı, Ortaca, Güncel

Kaynak: İHA

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