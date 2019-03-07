Ortaca'da "Yılın Annesi" Gönül Topal Seçildi

Ortaca Belediyesi
, 32 yıldır engelli oğlunun bakımını üstlenen Gönül Topal'ı "yılın annesi" olarak seçti.
Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik
ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Topal'ı evinde ziyaret etti.
Karaçelik, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
kapsamında Topal'a "yılın annesi" ödülünü vererek, beyaz eşya hediye etti.
Ziyarette, konuşan Karaçelik, anneliğin kutsal bir görev olduğunu söyledi.
Topal'ın herkese örnek olması gereken bir hayat mücadelesi içerisinde olduğunu belirten Karaçelik, bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladığını ifade etti.
Gönül Topal ise yılın annesi seçilmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, herkese anne sevgisi ve duasıyla dolu sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu.
8 Mart, Ortaca Belediyesi, Ortaca, Güncel
Kaynak: AA