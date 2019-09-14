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Ortaca'daki orman yangın kısmen kontrol altına alındı

Ortaca'daki orman yangın kısmen kontrol altına alındı 14 saatte kontrol altına alınan yangında 60 hektar alan zarar gördüMUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını, 14 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.

14.09.2019 14:06
Ortaca'daki orman yangın kısmen kontrol altına alındı
14 saatte kontrol altına alınan yangında 60 hektar alan zarar gördü
MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını, 14 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.
Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına 10 helikopter, 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ve 150 personel havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.
4 ayrı nokta ve yaklaşık 60 hektar alanda etkili olan yangın, 14 saattir devam edilen yoğun müdahaleler sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Havadan helikopterlerin yaptığı söndürme çalışmalarının yanı sıra arazöz hortum serme ve dozer şerit açma yöntemleriyle yangından zarar gören alanın etrafı tamamen çevrelendi. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Ortaca'daki orman yangın kısmen kontrol altına alındı

Ortaca, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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