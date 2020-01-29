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Ortaca'dan depremzedelere yardım

Ortaca ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

29.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:02Ortaca'dan depremzedelere yardım
ilçesinde ve 'da meydana gelen depremden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.
Ortaca Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasında toplanan giysi, battaniye, yorgan, çocuk bezi gibi malzemeler, belediye görevlilerince tıra yüklendi. Tır daha sonra Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı.
Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından tek yürek olduğunu söyledi.
Başkan Uzundemir, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Tır şoförü Ali Aydın'ın, yardım malzemelerini her hangi bir ücret talep etmeden taşıdığı öğrenildi.

Malatya, Elazığ, Ortaca, Güncel

Kaynak: AA

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