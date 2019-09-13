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Ortaca Devlet Hastanesinde katarak ameliyatına başlandı

Ortaca Devlet Hastanesi'nde göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucu oluşan katarakt hastalığına yönelik cerrahi tedavi uygulanmaya başlandı.

13.09.2019 12:53Ortaca Devlet Hastanesinde katarak ameliyatına başlandı
Ortaca Devlet Hastanesi'nde göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucu oluşan katarakt hastalığına yönelik cerrahi tedavi uygulanmaya başlandı.

Hastanede, Genel Cerrahi dalında olduğu gibi Göz Hastalıkları birimince de her geçen gün hastalara yeni tedavi yöntemleri ile hizmet verilmeye devam ediyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayzın Deniz Sertöz tarafından son sistem cihazlarla genel göz muayeneleri, katarakt, şaşılık, göz kapağı ve pterjiyum ameliyatları yapılmaya başlandı.

Ortaca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erol Çetinkaya; "Hastalarımıza tüm branşlarda Ortaca Devlet Hastanesi olarak deneyimli kadrolarımızla bölge halkına ileri teknoloji ve bilimsel gelişmeler ışığında nitelikli, kaliteli bir sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi. - MUĞLA

Devlet Hastanesi, Ortaca, Güncel

Kaynak: İHA

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