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Ortaca PTT 65 yaş üstü emeklilerin maaşını evlerine götürüyor

Ortaca'da Kaymakamlık ve PTT İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 65 yaş üstü emeklilerin maaşları evlerine götürülüyor.

27.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:59
Ortaca PTT 65 yaş üstü emeklilerin maaşını evlerine götürüyor
Ortaca'da Kaymakamlık ve PTT İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 65 yaş üstü emeklilerin maaşları evlerine götürülüyor.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), emekli maaşını şirketten alan 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını evlerine götürüyor.

PTT'den yapılan açıklamaya göre, şirket Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, PTT'den maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ödemeler konusunda kolaylık sağlandı.

E-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında almaya başladı. Ortaca'da, PTT ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerine götürdü.

İşlem için müşterilerin, E-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak.

Öte yandan, Ortaca PTT Müdürlüğü yetkilileri şubelerinde gerekli dezenfekte çalışmalarının yapıldığını bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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