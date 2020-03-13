Ortaca Ülkü Ocakları Şehitler anısına fidan dikti
Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı şehitler anısına fidan dikti.
13.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:42
Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı şehitler anısına fidan dikti.
Orman Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla "Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı" oluşturan Ortaca Ülkü Ocakları, şehitlerin anısına 100 adet fidan dikti.
Ortaca Ülkü Ocağı Başkanı Serhat Acar, "Şehadete ermiş bütün şehitlerimiz anısına fidan dikerek şehitlerimizi yad ettik. Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı ismini vererek Milliyetçi Ülkücü hareketin son Başbuğ'unun da ismini yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğimiz, kanlarını bu kutlu topraklara feda etmiş aziz şehitlerimizin bize en büyük emanetlerinden biri bu cennet vatandır. Bu cennet vatan aziz şehitlerimizden bize bir emanet iken gelecek nesillerimiz için de bir mirastır. Bu mirası aziz şehitlerimizi yad ederek koruyacağız" dedi. - MUĞLA
Orman Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla "Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı" oluşturan Ortaca Ülkü Ocakları, şehitlerin anısına 100 adet fidan dikti.
Ortaca Ülkü Ocağı Başkanı Serhat Acar, "Şehadete ermiş bütün şehitlerimiz anısına fidan dikerek şehitlerimizi yad ettik. Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı ismini vererek Milliyetçi Ülkücü hareketin son Başbuğ'unun da ismini yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğimiz, kanlarını bu kutlu topraklara feda etmiş aziz şehitlerimizin bize en büyük emanetlerinden biri bu cennet vatandır. Bu cennet vatan aziz şehitlerimizden bize bir emanet iken gelecek nesillerimiz için de bir mirastır. Bu mirası aziz şehitlerimizi yad ederek koruyacağız" dedi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Etiketler : Orman Genel Müdürlüğü, Alparslan Türkeş, Ortaca, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın