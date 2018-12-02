Ortaca ve Didim Puanları Paylaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. grup 11. hafta karşılaşmasında Ortaca
Belediyespor sahasında Aydın
temsilcisi Didim
Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
13. dakikada sağ kanattan gelişen Ortaca atağında Mustafa'nın ortası ceza sahası içinde topla buluşan Umut, bekletmeden vuruşunu yaptı. Top direkten auta çıktı.
23. dakikadaki Didim atağında ceza sahası içinde Süleyman, Ortaca kalecisi Nurettin ile karşı karşıya kaldı. Süleyman, Nurettin'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
33. dakikada Ortaca Belediyespor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Ali Yücel
'i, Didim kaptanı Suat düşürdü. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi, topun başına gelen Ömür topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Ortaca'nın üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
50. dakikada gelişen Didim atağında sağ kanattan İsmail'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Furkan dokundu, top az farkla dışarı gitti.
70. dakikada Didim'in kazandığı köşe vuruşunda Süleyman ceza sahası içine topu ortaladı, yükselen Jonas düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1
80. dakikada Ortaca Belediyespor'dan Mustafa ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.
85. dakikada hızlı gelişen Didim atağında, önüne atılan ara pasında Danladi kaleciyle karşı karşıya kaldı, Ortaca kalecisi Nurettin uzanarak topu Danladi'nin ayaklarının altından aldı.
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.
Stat: Ahmet Ateş
Hakemler: Aykut Çetinkaya
, İsmail Çetin
, Mert Şahin
, Reşat Onur Coşkunses
Ortaca Belediyespor: Nurettin, Ali Yücel, Hüseyin, Çağatay, Ömür, Batuhan Demir, Mustafa, Umut, Semih, Eric, Peter
Didim Belediyespor: Mesut, Mithat, Mehmet, Suat, Muhammet, Murat, Furkan (Onur), Danladi, Süleyman, İsmail, Jonas
Sarı kart: Süleyman, Murat, Suat (Didim) Mustafa (Ortaca)
Kırmızı kart: Mustafa (Ortaca)
Goller: Ömür (Ortaca) Jonas (Didim) - MUĞLA
Didim,Ortaca
02 Aralık 2018 Pazar 21:48