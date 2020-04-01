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Ortaca'ya giriş ve çıkışlarda Korona virüs tedbirleri arttırıldı

Ortaca'da Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

01.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:49
Ortaca'ya giriş ve çıkışlarda Korona virüs tedbirleri arttırıldı
Ortaca 'da Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Özel araçlarıyla seyahat eden sürücü ile yolcular kontrol ediliyor.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde denetlemek amacıyla ilçe giriş ve çıkış noktalarını ziyaret etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde yoğun önlemler alındığını ifade eden Kaymakam Erdoğan sosyal mesafeyi gözeterek, vatandaşları 14 gün süreyle evlerinde kalmaları ve dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaymakam Erdoğan alınan tüm tedbirlerin virüsün yayılmasının önlemek amacıyla olduğunu, vatandaşların alınan tedbirler konusunda hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlıkları için duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ortaca, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ortaca'ya giriş ve çıkışlarda Korona virüs tedbirleri arttırıldı - Haberler

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