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Ortadoğu Sempozyumu 6'ncı kez düzenlenecek

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi bu yıl altıncısı düzenlenecek Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

13.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:38Ortadoğu Sempozyumu 6'ncı kez düzenlenecek
İSTANBUL Gelişim Üniversitesi bu yıl altıncısı düzenlenecek Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. 24-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan "Ortadoğu'da İstikrar Arayışı" konulu sempozyum kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim insanı bir araya gelecek.

Sempozyum hakkında bilgi veren İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Durgun, Ortadoğu'daki süreçle ilgili şunları söyledi: "Orta Doğu bölgesi küresel güç çekişmesinin bir sonucu olarak süregelen çatışmalar nedeniyle uluslararası politikanın odak noktası durumunda. Bölgesel ve küresel güçler arasındaki hegemonik mücadelenin yanı sıra "etnik ve mezhepsel çatışmalar", "terörizm ve mülteci krizi" gibi problemler bölgenin temel karakteristik özelliği haline geldi. Diğer yandan, "ulus-devlet" ve "modernleşme" gibi batı algılarına dayanan teorik perspektifler bölgeye ilişkin çalışmalar yürüten bilim insanlarının bölgenin kendine has dinamiklerini ve politik kırılma noktalarını gözden kaçırmalarına sebep oluyor. Bölgeye barış ve istikrar getirme potansiyeli barındıran yaklaşımların ortaya konulması için bölgenin kendine has özelliklerinin dikkate alındığı araştırmalara ihtiyaç var."

"ORTADOĞU TÜM BOYUTLARI İLE ELE ALINACAK"

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan sempozyumun, Ortadoğu üzerine çalışanların yakından takip ettiği bir organizasyon haline geleceğini belirten Prof. Dr. Şenol Durgun, "Bu bağlamda, 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde Gelişim Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan "VI. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu" farklı ülkelerden seçkin araştırmacılar ve akademisyenlerin katkılarıyla çözüm odaklı bir yaklaşım çerçevesinde "Ortadoğu'da istikrarsızlık" konusuna odaklanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, bölgedeki istikrarsızlığın nedenlerini politik, ekonomik, tarihsel ve kültürel boyutlarıyla incelemek suretiyle bölgede kalıcı barış ve sürdürülebilir kalkınmanın kurulmasına yardımcı olacak yeni perspektiflerin ortaya konulması amaçlanıyor." diye konuştu.


- İstanbul

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Orta Doğu, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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