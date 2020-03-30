Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ortadoğulular Eğitim Kurumları'nda uzaktan eğitim başladı

Ortadoğulular Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sistemine geçmesinin ardından oluşturduğu Ortadoğulular Dijital Akademi programıyla öğrencilerine interaktif eğitim vermeye başladı.

30.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:42
Ortadoğulular Eğitim Kurumları'nda uzaktan eğitim başladı
Ortadoğulular Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sistemine geçmesinin ardından oluşturduğu Ortadoğulular Dijital Akademi programıyla öğrencilerine interaktif eğitim vermeye başladı.

Aylar süren yoğun bir çalışmayla hazırlanan Ortadoğulular Dijital Akademi sisteminin öğrencilerin hizmetine sunulduğunu ve 4 binden fazla öğrencinin platform üzerinden eğitim aldığını ifade eden Ümit Cenik, "Platformumuzda seviyeye göre düzenlenmiş testler, anında değerlendirilebilen online sınavlar, kazanımlara göre ders videoları, bireysel rehberlik anketleri ve yapay zeka uygulamasıyla şekillenen rehberlik hizmetleri mevcut. Biz bu platformumuz üzerinden 23 Mart haftası itibarıyla bütün öğrencilerimize sistemimiz üzerinden eğitime başladık. Bu süreçte deneyimli kadromuz ve teknolojik altyapımızla öğrenci ve velilerimizin yanındayız" diye konuştu.

Eğitime teknolojik desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Ortadoğulular Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cenik, "Ortadoğulular Dijital Akademi (ODA) Sistemiyle, kurs ve okullarımızın tüm sınıflarında okuyan her öğrenci derslerini uzaktan takip edebiliyor. Eğitim-öğretim hizmetimiz kesintisiz olarak devam edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: milli eğitim bakanlığı, Orta Doğu, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ortadoğulular Eğitim Kurumları'nda uzaktan eğitim başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor Haberler
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: Sason'da heyelan, 25 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber 12:20: Kayseri'de umrecilerin karantina süreleri uzatıldı - Haber 12:20: Matematik liginde dünya birincisi oldular - Haber 12:20: Kütahya'da yangına müdahale eden itfaiye eri elektrik akımına kapıldı - Haber 12:20: Bursa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:10: Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor - Haber