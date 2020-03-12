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Ortağının borcunu ödediğini söylediği için öldürülmüş

ADANA'da, Ali Al'ı (39) öldürüp, Abdullah A.'yı (40) yaralayan kardeşler Tufan Y. (32) ve Tamer Y. (20) yakalandı.

12.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:35

ADANA'da, Ali Al'ı (39) öldürüp, Abdullah A.'yı (40) yaralayan kardeşler Tufan Y. (32) ve Tamer Y. (20) yakalandı. Kardeşlerin cinayeti, Ali Al'ın ortağı olan ve aldığı tavukların borcunu ödemeden hayatını kaybeden Mehmet G.'den alacakları 56 bin lirayı istemeleri üzerine verilen 'ödedik' yanıtı üzerine işledikleri ortaya çıktı.

Olay, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde 7 Mart günü meydana geldi. Canlı tavuk alım-satımı yapan Tufan Y. ve kardeşi Tamer Y., geçen yıl ölen Mehmet G.'ye 56 bin liralık tavuk sattı. Mehmet G., borcunu ödemeden hayatını kaybetti. Bunun üzerine kardeşler, Mehmet G.'nin ortakları Ali Al ve Abdullah A.'dan parayı ödemelerini istedi. İkili ise borçlarının 20 bin lira olduğunu ve ödediklerini savundu. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Tufan Y. yanında getidiği bıçakla Ali Al ve Abdullah A.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan Ali Al kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Polis, olaydan sonra kaçan Tufan Y. ve Tamer Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Kardeşler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ortağının borcunu ödediğini söylediği için öldürülmüş

Kaynak: DHA

Etiketler : Ali Al, Güncel

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