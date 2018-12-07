Ortahisar Aile Boyu Spor Yapacak

Trabzon Ortahisar
Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından "Ortahisar Aile Boyu Spor Yapıyor " sloganıyla spor organizasyonu düzenlenecek. 9 Aralık
2018 Pazar günü saat 15.00'da Beşirli Spor Kompleksi'nde başlayacak spor etkiliğinde badminton, boks, eskrim, fitness, hentbol, judo, karate, masa tenisi, tekvando, tenis, satranç, voleybol
gibi 12 ayrı spor dalında turnuvalar düzenlenecek.
Bütün vatandaşları bu spor etkinliğine davet eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, her yaş grubundan vatandaşların aileleriyle birlikte etkinliğe katılabileceğini söyledi. Çocuklara küçük yaşlarda sporun sevdirilmesi için bu tür organizasyonların önemli fırsat olduğunu belirten Başkan Genç, "Belki de ilk defa bütün vatandaşlarımızın aileleriyle çoluk-çocuk katılabileceği, sporun birçok çeşidinin sergileneceği bir etkinlik düzenliyoruz. Her yaş grubundan spora düşkün vatandaşlarımız ya da bir spor dalında kendini denemek isteyenler için etkinliğimiz bir fırsat olacak. Bir nevi spor festivali olacak olan etkinliğimizde vatandaşlarımız birçok spor dalında kendi yeteneklerini test edecekler ve çok keyifli dakikalar geçirecekler. Badminton, boks, eskrim, fitness, hentbol, judo, karate, masa tenisi, tekvando, tenis, satranç, voleybol gibi on iki ayrı spor dalında bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bütün vatandaşlarımızı ailece bu spor etkinliğine katılmaya davet ediyoruz. ve bütün vatandaşlarımıza "spor yapın sağlıklı kalın diyoruz. " ifadelerini kullandı. - TRABZON
07 Aralık 2018 Cuma 15:58