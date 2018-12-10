10 Aralık 2018 Pazartesi 16:01



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:01

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Ortahisar Belediyesi, "Ortahisar Aile Boyu Spor Yapıyor" Projesi ile aileleri sporla buluşturdu.Anne babaların hareketsiz yaşadıklarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen projede, Beşirli Spor Kompleksine çocuklarıyla gelen anne ve babalar, bokstan eskrime, hentboldan judo ve karateye, tekvandodan, tenise, satranca kadar birçok branşta beraber spor yaptı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı açıklamada, son yıllarda çocukların spora ilgisinin artmasıyla anne ve babalara da spor bilinci kazandırıldığını söyledi.Öztürk, "Çocukları spora yönlendiren anne-babalar. Ancak kendileri spor yapmıyor. Bazen anne-babalar çocukları salonlara getirip, kenarda oturuyor. Halbuki çocukları antrenman yaparken kendileri aynı kompleks içerisinde masa tenisi, voleybol, badminton gibi dilediği sporu yapabilir. Bu etkinlikte halkımıza bunu anlatmaya çalıştık ve ilk organizasyonda katılımın yüksek olmasından memnun kaldık." dedi.Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Uraloğlu ise projeyi çok önemsediklerini belirterek, gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi.Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hacı Nail Altınay da anne ve babaların çocuklarına örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "Aileleri spor yapan çocuklar, daha bilinçli olarak spora yöneliyor." diye konuştu.