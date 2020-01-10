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Ortahisar Belediye Başkanı Genç'in acı günü

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ablası Hayriye Balaban'ın cenazesi toprağa verildi.

10.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:04Ortahisar Belediye Başkanı Genç'in acı günü
'un ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin 'in ablası Hayriye 'ın cenazesi toprağa verildi.
Balaban için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Vali Ustaoğlu, Genç'e ve diğer aile üyelerine taziyelerini iletti.
Balaban'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bostancı Mezarlığı'nda defnedildi.

Ortahisar, Trabzon, Balaban, Genç, Güncel

Kaynak: AA

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