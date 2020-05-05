Haber, Son Dakika, Haberler

Ortahisar Belediyesi tıbbi maske üretimine başladı

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi maske üretimine başlandı.

Ortahisar Belediyesi tıbbi maske üretimine başladı
05.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:08
Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi maske üretimine başlandı.
Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça başarılı olmasına rağmen her olasılığa karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.
Vaka sayılarında her geçen gün düşüş yaşandığını da anımsatan Genç, "Tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor ve uzun vadeli bu işin önlemini almalıyız. Bu anlamda bugüne kadar vatandaşlarımıza çok sayıda maske, kolonya, dezenfektan gibi pek çok malzeme dağıttık. Şimdi maske konusunda da harekete geçiyoruz." ifadesini kullandı.
Genç, belediye olarak tıbbı maske üretimine başladıklarını aktararak, şöyle devam etti:
"Erdoğdu'da okuma salonunda hayata geçirdiğimiz maske üretim atölyemizde 18 personelimizi maske üretimiyle ilgili görevlendirdik. Günlük olarak 2 bin maske üretim kapasitesine sahibiz. Hem belediye personelimizin maske ihtiyaçlarını hem de vatandaşlarımızın maske ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayacağız."
Vatandaşları virüsten korumak için her türlü tedbiri almanın görevleri olduğunu ifade eden Genç, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgınıyla mücadele için çevre temizliği, ilaçlama, dezenfektasyon ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının evlerine ulaştırılmasıyla devam eden çalışmalarımızdan sonra şimdi de maske konusunda da adım atıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Yapılan bu çalışmalarla koronavirüs salgınını en az zararla atlatacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ortahisar, Trabzon, Genç, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Edirne’de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi Haberler
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haberler
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram’da canlı yayın yapacak Haberler
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Haberler››Güncel››Ortahisar Belediyesi tıbbi maske üretimine başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:55: Motosiklet hırsızlarının ateşi yüksek çıkınca koronavirüs testi yapıldı - Haber 16:54: Nilüfer Belediyesi "balkon tarımı" için ücretsiz sebze fidesi dağıtacak - Haber 16:54: Türk gemi çalışanları, karantinanın ardından 58 gün sonra ailelerine kavuştu - Haber 16:52: 81 yaşındaki yaşlı adam "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına 5 bin lira bağışladı - Haber 16:52: Aydın'da eski evler tehlike saçıyor - Haber 16:19: Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı - Magazin 16:00: Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı - Haber 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber 14:27: Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü - Haberler 13:57: Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber