Ortahisar Belediyesi Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Sunuyor

Ortahisar
Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ve yaşlılara yardım eli uzatıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yardıma muhtaç ailelere, yaşlı, kimsesiz, yatağa bağımlı, engelli, yoksul ve bakıma muhtaç vatandaşlara, evde bakım hizmeti verildiği bildirildi.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, toplumda yaşlı nüfusun artması nedeniyle her geçen gün bakıma ihtiyaç duyan insanların sayısının arttığını ifade ederek, bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti verdiklerini belirtti.
Genç, vatandaşların hayır dualarını aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Halihazırda 173 aileye kişi bazında ise toplamda 286 vatandaşa evde bakım hizmeti veriyoruz. Ülkemizde nüfus hızla yaşlanmakta, buna bağlı olarak yaşlılarımızın sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bunun yanında çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç, engelli, hasta ve yatalak vatandaşlarımız da var. Sosyal belediyecilik ilkesi gereği bu vatandaşlarımıza şefkat elimizi uzatıyoruz ve bizzat ikametgahlarında düzenli olarak bakımlarını üstleniyoruz. İhtiyaç durumuna göre her gün ya da haftanın belirli günlerinde vatandaşlarımıza bu hizmeti veriyoruz."
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bakıma muhtaç ailelerin evlerine giderek, temizlik, yemek, kişisel bakım ve ev işlerinde vatandaşlara yardımcı olduklarını belirten Genç, "Bunun yanında ekiplerimiz hizmet alan ailelerle ya da kişilerle hasbihal ederek bir nevi onların yalnızlıklarını gideriyor. Dertleşiyorlar, sıkıntılarını dinliyorlar ve başka bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyorlar. Anne- baba ve evlat ilişkisi kurarak manevi anlamda da destek olmaya gayret ediyorlar." ifadelerine yer verdi.
Genç, evde bakım hizmetlerine çok önem verdiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Hepimiz bir gün yaşlanacağız ve bakıma muhtaç hale geleceğiz. Yardımımıza koşacak, dertlerimizi dinleyecek ve hizmetlerimizi yapacak kişilere ihtiyaç duyacağız. Bu konuda da biraz empati yaparak kendimizi yaşlılarımızın yerine koyuyoruz, hizmetlerimizi de özenli ve dikkatli bir şekilde yerine getirerek yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın hayır duasını alıyoruz. Bu da bize yeter de artar bile."
Genç,Ortahisar
25 Kasım 2018 Pazar 14:51