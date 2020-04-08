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Ortahisar Belediyesinden sokak hayvanlarına yem, su ve mama desteği

Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına yem, mama ve su desteğinde bulunuyor.

08.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:24
Ortahisar Belediyesinden sokak hayvanlarına yem, su ve mama desteği
Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına yem, mama ve su desteğinde bulunuyor.
Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasından sonra yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için harekete geçtiği belirtildi.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının, esnaf ve vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdığı işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bundan dolayı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından virüs salgınından önce de haftanın belirli günlerinde düzenli olarak bırakılan mama ve yem miktarı artırıldı. Ekipler tarafından daha önce uygun alanlara monte edilen yemlik ve suluklara düzenli olarak sokak hayvanları için yem, mama ve su bırakılıyor."
"Hiçbir sokak hayvanı aç kalmıyor"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sokak hayvanları için haftanın belirli günlerinde bırakılan yem miktarını artırdıklarını belirtti.
Bütün sokak hayvanlarına yetecek kadar yem bıraktıklarını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:
"Hiçbir sokak hayvanı aç kalmıyor. Bu konuda hayvan sever vatandaşlarımızın içi müsterih olsun. Onların sahiplendiği bütün hayvanları şimdi biz besliyoruz. Onlara da hassasiyetleri ve duyarlılıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeter ki bütün vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet etsinler ve bu süreci en sağlıklı şekilde atlatalım."

Kaynak: AA

Etiketler: Ortahisar, Güncel
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