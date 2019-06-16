Ortahisar Belediyesinin çalışmaları

Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Pelitli, Çimenli, Çağlayan, Akyazı mahallelerinde asfaltlama çalışması yapılıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin asfaltlama ve betonlama çalışmalarını eş zamanlı yürüttüğünü ifade etti.

Pelitli ve Çimenli mahallerindeki yol çalışmalarını yerinde incelediğini belirten Genç, yapılan çalışmalarla yol standartlarının her geçen gün daha iyiye gittiğini kaydetti.

Genç, çalışmalarla ilgili fen işlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Çebi'den bilgi aldığını belirterek, Ortahisar'ın yol problemlerini en aza indirmek için 85 mahallenin tamamında yol çalışması yapacaklarını aktardı.

Genç, ilçenin dağlık coğrafi yapısından ve iklim şartlarından dolayı yollarda yaşanan deformasyonu en aza indirdiklerini, böylelikle hem ulaşım konforu sağladıklarını hem de yolların daha güvenli hale getirildiğini ifade etti.

Ortahisar Belediyesi'nin 2019 Yılı Yol Programı hakkında da bilgi veren Genç, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde Allah nasip ederse kendi ürettiğimiz 40 bin metreküp asfalt planlıyoruz. Bu daha ziyade merkez mahallelerimizde çünkü Yalı, Gazipaşa, Kurtuluş gibi mahallelerimizde doğal gaz çalışmaları olduğundan dolayı buralarda yollarda bozulmalar olmuş. O nedenle asfalt çalışmalarımızı daha ziyade merkez mahallerimizde gerçekleştireceğiz. Geçmiş dönemde ihaleli beton çalışmalarımızdan kalan kısımları tamamlamak için bu dönem 11 bin metreküp normal beton programı yaptık. Bunun yanı sıra bizim standart kuru beton çalışmamız var. Mevcut kapasitemiz itibarıyla 16 bin 820 metreküp kuru beton çalışması planlıyoruz. Bunları yapmak için biliyorsunuz makine parkıyla beraber kuvvetli bir şantiyemiz var. Valilik bünyesinden gelen 7 bin metreküp de bir payımız var. İnşallah, yeni sezonda bu çalışmalarımızı yaparak yollarımızı standartlara uygun hale getireceğiz."

Kaynak: AA