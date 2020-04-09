Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ortahisar'da 3 bloklu site karantina altına alındı

Ortahisar'da 3 bloklu site karantina altına alındı Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çatak mevkiinde bulunan 3 bloklu bir site koranavirüs salgını tedbirleri kapsamında bugün öğle saatlerinde karantina altına alındı.

09.04.2020 19:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:58
Ortahisar 'da 3 bloklu site karantina altına alındı
TRABZON - Trabzon 'un Ortahisar ilçesi Çatak mevkiinde bulunan 3 bloklu bir site koranavirüs salgını tedbirleri kapsamında bugün öğle saatlerinde karantina altına alındı.
İl merkezindeki ilk karantina uygulamasının yapıldığı sitenin giriş ve çıkışlarına polis ekipleri tarafından şerit çekilirken, görevli polis ekipleri siteye giriş ve çıkışları önlemek için site girişinde görev yapmaya başladı.
Öte yandan sitede yaşanan koranavirüs vakaları nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi. Ortahisar’da 3 bloklu site karantina altına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ortahisar, Trabzon, Polis, Çatak, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Haberler ›› Sağlık ››Ortahisar'da 3 bloklu site karantina altına alındı - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

21:33: Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı - Haberler 21:32: (KIRŞEHİR)Kırşehir'de bir köy karantina altına alındı - Haberler 21:31: Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yemen'deki ateşkese destek açıklaması - Haberler 21:27: Yola barikat kurup teker teker kimlik kontrolü yaptılar - Haberler 21:26: - İstanbul'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını - Haberler 19:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi - Haberler 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı