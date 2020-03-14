Ortahisar'da koronavirüs önlemleri
Ortahisar ilçesinde ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.
14.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:32
Ortahisar ilçesinde ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye 'nin dünyada görülen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en başarılı mücadeleyi yürüttüğünü belirtti.
Vatandaşın, Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüsden korunma yöntemlerini titizlikle uygulamaları gerektiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:
"Bütün bakanlıklarımız konuyla ilgili eylem planlarını yürütüyor. Biz de yerel ölçekte Ortahisar Belediyesi olarak halkımızı korumak için toplu yaşam alanları olan parklarda, camilerde, meydanlarda ve dinlenme alanlarında dezenfekte çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz."
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye 'nin dünyada görülen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en başarılı mücadeleyi yürüttüğünü belirtti.
Vatandaşın, Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüsden korunma yöntemlerini titizlikle uygulamaları gerektiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:
"Bütün bakanlıklarımız konuyla ilgili eylem planlarını yürütüyor. Biz de yerel ölçekte Ortahisar Belediyesi olarak halkımızı korumak için toplu yaşam alanları olan parklarda, camilerde, meydanlarda ve dinlenme alanlarında dezenfekte çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz."
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Kaynak: AA
Etiketler : Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Türkiye, Genç, Güncel
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