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Ortahisar'da pazar denetlendi

Ortahisar ilçesinde zabıta ekipleri pazarda denetim yaptı.

16.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:57
Ortahisar'da pazar denetlendi
Ortahisar ilçesinde zabıta ekipleri pazarda denetim yaptı.
Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Erdoğdu Mahallesi'nde kurulan pazarı denetledi, esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyulması gereken kuralları hatırlattı. Ekipler, vatandaşların ateşini ölçtü, maske ve eldiven dağıttı.
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de ekiplere bir süre eşlik ederek esnaf ve vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede başarılı bir sınav verdiğini belirten Genç, "Türkiye, Avrupa'da Almanya'dan sonra Kovid-19 ölümlerinin en az yaşandığı ikinci ülke. Bu demek oluyor ki devletimiz zamanında bu işin önlemini aldı. Sıkı tedbirler uygulayarak, yerinde adımlar attı. Bizler de vatandaşlar olarak bu tedbirlere büyük ölçüde uyduk. İnşallah el ele vererek bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız." dedi.
Genç, evlerinin pencere ve balkonunda bulunan 65 yaş üstündeki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ortahisar, Zabıta, Güncel
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