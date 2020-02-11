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Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu

Amasya'da Ortak Akıl Konseyi yaptığı toplantıda şehrin geleceğini ilgilendiren projeleri değerlendirdi.

11.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:04Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu
'da Ortak Akıl Konseyi yaptığı toplantıda şehrin geleceğini ilgilendiren projeleri değerlendirdi.

Belediye Kültür Merkezinde Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın başkanlığında bir araya gelen Ortak Akıl Konseyi üyeleri, şehrin geleceğine yön verecek olan projeler ve planlanan faaliyetleri konuşarak, yapabilecekler hakkında fikir alış verişinde bulundular. Başkan Sarı, burada yaptığı konuşmasında, "Yerel düzeyde işleyen bir demokrasi için bu çalışmaların son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple Ortak Akıl Konseyini kurduk ve toplumun her kesiminden insanımız bu konuda bize destek verdi. Kendilerine çabaları, emekleri ve şehrimize ayırdıkları kıymetli zamanları dolayısıyla teşekkür ediyoruz" dedi. - AMASYA

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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