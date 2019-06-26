Ortak Akıl Toplantıları 16'ıncı durağı Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi oldu.

Onarımda olan, Samsun-Sivas tren hattının tamamlanması ve arkasından hızlı trenin de gelmesiyle ulaşım ve taşımacılık alanındaki avantajlarını zirveye taşıyacak olan kent, sanayiyi sürdürülebilir kalkınmanın motoru olarak kabul etmiş durumda.

SAMSUN OSB'Yİ GELECEĞE TAŞIYACAK

10 PARAMETRE

Kentteki arsa sıkıntısı ciddi oranlarda iş kaybına ve maliyet artışına yol açmasının yanı sıra büyümenin önünde ciddi bir engel oluşturuyor. İşletmeler, yönetim, üretim, depolama gibi birimler olarak mecburen bölünüyor, farklı alanlara dağılmak zorunda kalabiliyor. Daha da önemlisi yapılacak olan yatırımlar yer darlığı nedeniyle yapılamıyor. Çözüm, tarım arazisi vasfını kaybetmiş arazilerin sanayicilerin kullanımına sunulmasında yatıyor.

Ekonomide af politikasına son verilsin

Kayıt dışı iş yapan, sigortasız işçi çalıştıranların varlığı ve devletin bu kesimlere yönelik olarak sürekli af çıkarıyor olması haksız rekabet yaratıyor. İşini düzgün yapan sanayici KDV, stopaj, vergi, sigorta vs. ile uğraşırken, birçok sektörde adeta başı boş bırakılmış bir kayıt dışı piyasa söz konusu. Devlet kayıt dışının daha çok üstüne gitmeli, yükümlülüklerini yerine getirenler cezalandırılmamalı.

Enerji maliyetleri düşürülmeli

Çin ve Hindistan gibi dünya ticaretinde iddialı olan ülkeler enerjide devlet sübvansiyonu uyguluyor. Bu ülkelerdeki enerjinin birim kilovat maliyetleri Türkiye'ye göre çok düşük. Türkiye'de ise tam tersine enerji maliyetleri son bir yılda yüzde 100'e yakın artmış durumda. Devletin özellikle ihracat yapan sanayicilere enerjide destek vermesi gerekir.

Enerjideki dezavantajlı tarife düzeltilmeli

Samsun Merkez OSB'deki sanayiciler, teşvikler bir yana adeta cezalandırıldıklarını düşünüyor. Önceden OSB'lerde üç zamanlı, gece-gündüz tarifesinde çalışan firmalar, şu anda Son Kaynak Tedariki Tebliği kapsamında OSB'nin bir bütün olarak kabul edilmesinden dolayı 50 milyon kw/saat üzerinde harcamaları olan sınıfa sokuldu. Devletin bu dezavantajlı durumu sanayici lehine çözmesi bekleniyor.

Katma değeri yüksek ürünlere yönelmeli

Yapılacak olan yatırımlar, diğer şehirlerde yapılmayan katma değeri yüksek ürünlere yapılmalı. Katma değeri düşük ürüne yatırım yapıldığı müddetçe şehrin zenginleşmesi mümkün değil. Bölgesel pazarı hedefleyen üretim devri artık sona erdi. Ulusal pazar için üretim yapılacaksa katma değerli ürün üretmek gerekiyor. Ama sürdürülebilir bir yatırım yapmak isteniyorsa o noktada global koşullar gözetilmek zorunda.

Kalifiye eleman sıkıntısı

Samsun'da en büyük sıkıntılardan bir tanesi de kalifiye eleman. Özellikle yüksek teknoloji kullanan sektörler İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerden eleman transfer ediyor ama bu yöntem yeterli olmuyor. Çalışanlar bir süre sonra kendi kentlerine geri dönebiliyor. Dolayısıyla Samsun'un kendi teknik elemanlarını yetiştirmesi ve onlar için gerekli sosyal olanakları hazırlaması gerekiyor.

Arsa ve bina rantlarına son verilsin

Kentte bazı girişimciler üretim yapmak yerine bina inşa edip kiraya vererek, kolay para kazanma yolunu tercih ediyor. Ayrıca, zaten ciddi bir arazi sıkıntısının yaşandığı kentte arazilerin de bazı rant sahiplerinin eline geçmiş olması sıkıntıları katlıyor. Alınacak önemlerle sanayicinin bu sıkıntıları giderilebilir.

Samsun bir lojistik üssü olabilirSamsun günümüzde bile bir lojistik bir merkez konumuna geldi. Kentte hem ithalat hem ihracat açısından dünyanın her yerine ticaret yapabilecek olan limanlar bulunuyor. Devlet teşvikleriyle altyapı çalışmaları tamamlanırsa Samsun tüm bölgenin lojistik üssü haline gelebilir. Bu anlamda Samsun'un önünü açık.

Samsunlu sanayici takdir de bekliyor

Kentteki bazı işletmeler alanında tek ve Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden firmalar. Bunlar aynı zamanda önemli miktarlarda ihracata da imza atıyorlar. Ancak bu sanayiciler maddi teşviklerin bir yana resmi makamlardan hiçbir takdir görememekten şikayetçi. Beklentileri sade bir "teşekkür" yazısından daha fazlası değil.

Samsun kendisini daha iyi tanıtmalı

Samsun Karadeniz'in en büyük kenti, limanı da en büyük limanı. Ama bunu çoğu kimse bilmiyor. Anadolu'da herkes örneğin Trabzon'un ve limanının Samsun'dan daha büyük olduğunu sanıyor. Halbuki Samsun, hinterlandı da en geniş kentlerden bir tanesi. Çorum, Kayseri, Konya, Sivas, Tokat, hatta Ankara'ya kadar uzanabilen bu hinterlant, Samsun'u bölgenin ticaret üssü yapabilecek potansiyeli de beraberinde getiriyor.

Samsun Merkez OSB Ortak Akıl Toplantısı'na; Altınbaş Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Emre Alkin, Samsun Valisi ve Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaymak, Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Fahri Eldemir, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı/ Çakıroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Domak Pompa ve Makine Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, Resman Cam PVC Alüminyum San. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tüfekçi, Samsunport Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, Sampa Otomotiv San. Gn. Md. Bülent Üstündağ, Yeşilyurt Dem. Çel. End. ve Liman İşl. Onursal Başkan Cemal Yeşilyurt, Ulusoy Un Sanayi Onursal Başkanı Fahrettin Ulusoy, Samsun Segman ve Gömlek San. Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Hidayetoğlu, Doğuş Okul Yayınları Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı İdris Deniz, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yrd./ Seral Ev ve Otel Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Erol Beytekin, As Çelik Döküm İşleme San. Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Tüfenk, Samsun Yurt Savunma Sanayi Zafer Aral, Samsun OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Halkbank Samsun Bölge Koordinatörü Dursun Ali Kılıçlı, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı/ TOBB Başkan Yrd. Salih Zeki Murzioğlu ve Turkishtime Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Özkan katıldı.