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Ortak akıl toplantısında Elbeyli'nin geleceği konuşuldu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde "Ortak Akıl Toplantısı" yapıldı.

27.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:22 Ortak akıl toplantısında Elbeyli'nin geleceği konuşuldu
'in ilçesinde "Ortak Akıl Toplantısı" yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda ilçenin genel durumunu değerlendirmek, orta ve uzun vadede Elbeyli ilçesine değer katacak fikir ve projelerinin konuşulduğu toplantı, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ın başkanlığında İlçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, KOSGEB İl Müdürlüğü, Kilis İpek Yolu Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü,Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ve Diğer Kurumların Temsilcileri, İlçe Siyasi Parti Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve Elbeyli'nin geleceğine duyarlı vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.Bir buçuk saati aşkın bir sürede Elbeyli'nin sıkıntıları, gelecek vizyonu ve neler yapılabileceği tartışıldı. Kooperatifleşmenin önemi ve KOSGEB destekleri, Küçük Sanayi Sitesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verebileceği yüzde 80 i hibe 10 Milyon TL'ye kadar destekler ve şartları, İpekyolu Kalkınma Ajansının mali destekleri ve şartları, Çobanbey Kara Hudut Kapısı- Elbeyli yolunun önemi ve girişimcilerin o bölgede neler yapabileceği, kurutmalık ve salçalık biber konuları tartışıldı. ilgili kurumlarca Destek, Hibe ve Projelerden nasıl ve kimlerin yararlanabilineceği konusunda bilgilendirmeler yapıldı. - KİLİS

Milli Eğitim Müdürlüğü, Süleyman Şimşek, Elbeyli, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

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