"Ortak Akılla Hareket Etmeliyiz"

BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Karacabey (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü ile BTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Vali Canbolat'a yeni görevinde başarılar dileyerek Bursa ve iş dünyası hakkında çeşitli istişarelerde bulundu.

"Kalıcı eserlere imza atmak istiyoruz"

Bursa'da sanayinin, tarımın ve turizmin bir arada bulunduğuna dikkat çeken BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Sanayinin şehrimizi büyütmesinin yanı sıra, Bursa`nın tarımı, tarihi ve doğal güzellikleriyle içinde barındırdığı potansiyelini göz ardı etmemeliyiz. Bu değerlerin hepsini bir arada harmanlayarak, şehrimizi daha da güzelleştirmek için ortak hareket etmeliyiz. Umarım ki hep birlikte hem şehrimiz hem de Ülkemiz için bu süreçleri en iyi şekilde değerlendirerek kalıcı eserlere imza atabiliriz" dedi.

BTB olarak Bursa'da tarımı güçlendirecek hamleler gerçekleştirdiklerini ifade eden Matlı, "Bursa Tarım Fuarı, Türkiye'nin en büyük tarım fuarlarından biri. Bunun yanı sıra, Bursa her zaman tarımla ilgili gelişmişliklerin, başarıların merkezi olmuştur. Gıda sanayinde bugüne kadar göstermiş olduğu başarılarının en büyük kanıtı da ulusal düzeyde markalaşmayı başarmış olan Bursalı gıda firmalarının sayısıdır. Bizler Bursa'nın gelişimini bir bütün olarak ele almak gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de şehrin tüm paydaşları ile ortak hareket etmenin başarıya ulaşmak adına en doğru yol haritası olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

"Şehir için en iyi kararı vermeliyiz"

BTB ve KTSO heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğuna belirten Vali Canbolat da "Bursa ekonomik göstergeleri iyi bir şehir. Fakat büyüme konusunda bir eşikte ve bu süreci iyi yönetmek gerekiyor. Tüm sektörlerin birbirlerini koruyarak geliştirmesi lazım. Şehrin tüm paydaşları olarak ortak akılla hareket etmeli ve şehir için en iyi kararları vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ve KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, Bursa Valisi Yakup Canbolat'a çeşitli hediyeler takdim etti.