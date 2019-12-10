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Ortak aklın adresi 'Bursa Kent Konseyi'

Bursa Kent Konseyi Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısı, yürütme kurulu üyelerinin, kadın, gençlik ve engelliler meclisi başkanları ile çalışma grupları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

10.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:26Ortak aklın adresi 'Bursa Kent Konseyi'

'nın ortak akıl ve irade ile yönetilmesi adına önemli bir misyonu üstlenen Bursa Kent Konseyi'nde Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Muradiye Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, yürütme kurulu üyeleri, kadın, gençlik ve engelliler meclisi başkanları ile 31 çalışma grubunun temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, kent konseyinin sivil toplumun en önemli yeri olduğunu ve herkesin fikrini özgür bir şekilde ifade edebildiğini söyledi. Orhan, "Ne mutlu bana ki sizlerle beraber Bursa'ya hizmet etme şerefini yaşayacağım. Sizlerle birlikte Bursa'nın güzel insanlarına bir şeyler vermenin mücadelesi içinde olacağız" dedi. Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ise, kent konseyinin faaliyetlerini anlatan sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda yeni dönemde yapılması planlanan faaliyet konuşulurken, yürütme kurulu üyeleri ve çalışma grubu temsilcileri de fikirlerini sunarak düşüncelerini dile getirdi.


Kent Konseyi, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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