Ortak canlı yayındaki Binali Yıldırım'ın FETÖ çıkışı sosyal medyada gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayınındaki veri kopyalama sorusu sosyal medyada çok konuşuldu. Binali Yıldırım, konuyla ilgili "Bu veri kopyalama işi bir FETÖ taktiği, bunu geçmişte onlar yaptı. Üç tane de dışarıdan uzman görevlendirildi. Kozmik odalara dışarıdan aday tahin edip görev veremezsiniz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tarihi canlı yayına Binali Yıldırım FETÖ çıkışı çok konuşuldu. Adayların birbirine soru sorduğu kısımda Yıldırım'ın "Büyükşehir'in veri kopyalama talimatını neden verdiniz?" sorusu ve ardından kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

İşte tarihi programda çok konuşulan soru cevap kısmı:

Binali Yıldırım: Siz gelir gelmez neden Büyükşehir'in veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz?

Ekrem İmamoğlu: Özellikle burada Sayın Yıldırım'a şunu hatırlatmak isterim, kendi cümleleriyle hatırlatmak isterim. 'Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü incelemeyi yapabilir' dedi. Tekrar izah ediyorum. Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri yedekleme için veri kopyalama yapılır. 31 Aralık, 31 Mart ve 18 Nisan tarihlerini milat kabul ederek bunları yaptık. Kaldı ki yapamadık. Hukuksuz bir kararla. Bu kadar basit bu kadar kolay bir işlemi başka bir yerlere taşımak… Güvenlik açısından hiçbir riski yok. Yine İBB'de... Yedeklenerek duracağı yer yine orası olacaktı. Sayın Yıldırım'a süreci daha iyi analiz etmesinİ dilerim talep ederim.

Binali Yıldırım: Buna mutlaka cevap vermem lazım. Burada çarpıtma var.

Binali Yıldırım: Vatandaşlarımız bilsin, teknoloji ile aram iyidir. Ver yedekleme ile kopyalama ayrı iştir. İstanbul'un verileri yedekleniyor hem de iki yerde. Bir bilgisayarınız da bile yedekleme sistemi vardır. Benim söylediğim cümlenin sadece ön kısmını ifade etti. Tabi ki belediye başkanının her şeyi inceleme yetkisi vardır. Ama neden kopyalama ihtiyacı duyuyor. O mahkeme kararı da yanlış dedi. Bu veri kopyalama işi bir FETÖ taktiği, bunu geçmişte onlar yaptı. Üç tane de dışarıdan uzman görevlendirildi. Kozmik odalara dışarıdan aday tahin edip görev veremezsiniz.