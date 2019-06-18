18.06.2019 08:42
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Ortak canlı yayının geç başlama nedeni belli oldu

Gazeteci Fatih Portakal, AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın salona geç geldiğini ve bu nedenle programın 21.00'de başlamadığını söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz Pazar günü ortak yayın gerçekleştirdi. 21.00'de başlaması beklenen program biraz geç başladı. Fox TV sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, Yıldırım'ın salona geç kaldığını ve bu sebeple programın saatinde başlamadığını söyledi.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimine günler kala Yıldırım ve İmamoğlu, tarihi bir yayın gerçekleştirdi. Adaylar, 3 dakika içerisinde moderatör İsmail Küçükkaya'nın soruları yanıtladı. Programın saat 21.00'de başlayacağı günler öncesinden belirlenmesine rağmen saatinde başlamadı. Fatih Portakal da konuya açıklık getirdi.

YAYINA 4 DAKİKA KALA SALONA GELDİ

Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun yayının yapılacağını salona 35 dakika önce geldiğini söyledi. Portakal, Yıldırım'ın da saat 20.56'da yayın yapılacağı salona geldiğini ifade etti. İmamoğlu ve Yıldırım, salonun önünde hazır bekleyen basın mensupların babalar gününü kutladı.

İLK TEMAS

Binali Yıldırım ve ekibi, Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle stüdyoda selamlaştı. İmamoğlu'nun bir türlü önünü ilikleyememesi ise gülüşmelere neden oldu.

Ortak canlı yayının geç başlama nedeni belli oldu
Politika, Güncel

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