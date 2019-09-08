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Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Telabyad'ta şaşırtan görüntüler kaydedildi.

08.09.2019 19:10
ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Telabyad'ta şaşırtan görüntüler kaydedildi. Silahlı teröristler sınıra yakın bölgede görüntülendi.
Türkiye ile ABD'nin Güvenli Bölge oluşturma çalışmaları kapsamında PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde ortak kara devriyesi gerçekleştirilmesinin ardından silahlı teröristler sınırda görüntülendi. Teröristler mevzilere gidip gelirken eline dürbün alan bir teröristin Türkiye tarafını gözlediği görüldü.
ABD ile Türkiye bugün Suriye'nin kuzeyinde ortak kara devriyesi gerçekleştirmişti. Devriye öncesi teröristler örgüte ait bez parçalarını indirmişti.
(İHA)
Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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