Ortak hat nedir? Ortak hat ücretsiz mi? Ortak hat ne zaman kurulacak? Ortak hat şartları neler?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, GSM şirketlerinin birleşeceğini, AFAD bünyesinde ortak, ücretsiz hat kurulacağının ifade etti. Bununla beraber Ortak hat nedir? Ortak hat ücretsiz mi, ortak hat ne zaman kurulacak ve ortak hat şartları nelerdir gibi soruların cevapları merak edildi.

ORTAK HAT NEDİR?

Ortak hat, 3 GSM operatörünün birleşerek AFAD bünyesinde oluşturacağı ücretsiz hatta verilen addır.

ORTAK HAT ÜCRETSİZ Mİ?

Ortak hat konusunda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Asıl ses iletişimi; internet üzerinden yapılan iletişim. Buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla bununla ilgili de üç operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları; belki AFAD bünyesinde olacak, ücretsiz olacak. Afet anında sadece bu hattı kullanıyor olmaları. Kısmet olursa bu da bir üç aylık süre içerisinde bu hat ortak olarak bir şekilde hayata geçiriliyor olacak." diyerek ortak hattın ücretsiz olacağını ifade etti.

ORTAK HAT NE ZAMAN KURULACAK?

Fuat Oktay "Üç ay ve altı aylık süreler içerisinde tamamlıyor olacağız." ifadesini kullanarak ortak hattın 3-6 ay arasında kurulacağını açıkladı.

ORTAK HAT ŞARTLARI NELER?

Ortak hattın kurulacağının açıklanması, ortak hattın şartları neler, sorusunu akıllara getirdi. Ancak bu konuda henüz net bir açıklama yapılmadı.