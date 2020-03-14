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Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Zonguldak'ta kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

14.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:40
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Zonguldak 'ta kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
Koronavirüse karşı tedbir kapsamında yoğun olarak kullanılan alanlar dezenfekte edilen kentte, toplu taşıma araçları, duraklar, camiler, parklar, caddelerde gibi vatandaşların sık kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların sık uğradığı güzergahları dezenfekte çalışmalarında tercih ettikleri söyledi.
Daha çok belli yaşın üzerinde ve rahatsızlığı bulunan vatandaşların daha çok risk altında olduğunu dikkati çeken Alan, "Biz çalışmalarımızı buna göre önceliklendirdik. Camiler, huzur evleri, kamu kurumları başta olmak üzere sırayla bir hafta içinde kentte elimizden geldiğince her yeri dezenfekte etmeye çalışacağız.Okullardaki dezenfeksiyon işlemlerini okulların açılmasına yakın planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel

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