Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Zonguldak'ta kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
14.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:40
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Zonguldak 'ta kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
Koronavirüse karşı tedbir kapsamında yoğun olarak kullanılan alanlar dezenfekte edilen kentte, toplu taşıma araçları, duraklar, camiler, parklar, caddelerde gibi vatandaşların sık kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların sık uğradığı güzergahları dezenfekte çalışmalarında tercih ettikleri söyledi.
Daha çok belli yaşın üzerinde ve rahatsızlığı bulunan vatandaşların daha çok risk altında olduğunu dikkati çeken Alan, "Biz çalışmalarımızı buna göre önceliklendirdik. Camiler, huzur evleri, kamu kurumları başta olmak üzere sırayla bir hafta içinde kentte elimizden geldiğince her yeri dezenfekte etmeye çalışacağız.Okullardaki dezenfeksiyon işlemlerini okulların açılmasına yakın planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüse karşı tedbir kapsamında yoğun olarak kullanılan alanlar dezenfekte edilen kentte, toplu taşıma araçları, duraklar, camiler, parklar, caddelerde gibi vatandaşların sık kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların sık uğradığı güzergahları dezenfekte çalışmalarında tercih ettikleri söyledi.
Daha çok belli yaşın üzerinde ve rahatsızlığı bulunan vatandaşların daha çok risk altında olduğunu dikkati çeken Alan, "Biz çalışmalarımızı buna göre önceliklendirdik. Camiler, huzur evleri, kamu kurumları başta olmak üzere sırayla bir hafta içinde kentte elimizden geldiğince her yeri dezenfekte etmeye çalışacağız.Okullardaki dezenfeksiyon işlemlerini okulların açılmasına yakın planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı