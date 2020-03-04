Ortak kullanım alanlarında Kovid-19 önlemi

Ağrı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı viral enfeksiyon ve salgınlara karşı ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, dünyanın birçok yerinde yayılmaya devam eden koronavirüs tehdidine karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması başlatıldığı bildirildi.

Ekiplerin özel kıyafetlerle maske takarak toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların ortak kullandığı yerlerde ilaçlama çalışması yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların virüslerden uzak tutulması hedefleniyor. Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yapan belediye ekipleri, belirlenen alanları ilaçladı. İlaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edecek. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek."