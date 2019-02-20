Ortak Kültür ve İlim Mirası İstanbul'da Birleşecek

Geçtiğimiz yıllarda gördüğü yoğun ilgiyle İslam dünyasında önemli bir yer edinen Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, 4. yılında İstanbulluları Üsküdar'a bekliyor

Gerçekleştiği ilk yıldan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, bu yıl da İslam dünyasının ortak ilim ve kültür mirasına vurgu yapıyor. Asırlardır süregelen ve muhafaza edilen ilmi ve kültürel mirasın paylaşılmasına katkı sağlayan etkinlik, bu mirası tarih boyunca ilmi ve kültürel yaşamın merkezi konumunda bulunan İstanbul'da birleştiriyor. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, yüzlerce yıldır korunan bu ortak kültürün paylaşılması vesilesiyle İslam dünyasının yıllardır zayıflayan bağlarının yeniden sağlamlaştırılmasını ve kardeşliğin pekiştirilmesini hedefliyor.

İslam Dünyasının Yazar, Akademisyen ve İlim Adamları Buluşuyor

Asırlar boyunca ilmin ve kültürün başkenti olan, İslam dünyasının kültürünü buluşturan İstanbul, ilim ve akademi dünyasının önemli isimlerine ev sahipliği yapıyor. İslam coğrafyasının dört bir yanından yayınevi, yazar, akademisyen ve ilim adamı Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nde bir araya geliyor. Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt'ten gelecek olan misafirler etkinlik kapsamında İstanbul'daki çeşitli kütüphane ve medreselere de ziyarette bulunacak.

50'den fazla yayınevi ve 100'den fazla yazar, akademisyen ve ilim adamını ziyaretçilerle buluşturacak olan etkinlik, İslam medeniyetinin ortak kültür ve ilim mirasının geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV) gibi kurumlar da bu büyük buluşmada yer alacak.

10 Gün Boyunca Ziyarete Açık Olacak

22 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde on gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek olan etkinliğin bu yıl ki teması "Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler". Bu tema çerçevesinde birçok sergi, panel ve sempozyum etkinlik alanında katılımcıları bekliyor olacak.

Kaynak: Bültenler