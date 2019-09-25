Haberler » Güncel » Haber

"Ortak Tarih, Kültür, Eğitim ve Medeniyet Sempozyumu" Ankara'da düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ekonomik İş birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü tarafından 27-28 Eylül tarihlerinde Ankara'da "Ortak Tarih, Kültür, Eğitim ve Medeniyet Sempozyumu" düzenlenecek.

25.09.2019 15:46
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ekonomik İş birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü tarafından 27-28 Eylül tarihlerinde Ankara'da "Ortak Tarih, Kültür, Eğitim ve Medeniyet Sempozyumu" düzenlenecek.

Afganistan, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran ve Türkiye'den oluşan Ekonomik İş birliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki tarihi ve güncel bağlantıların konuşulacağı sempozyumda, bilimden dine, felsefeden edebiyata, müzikten mimarlığa kadar ortak kültürün maddi ve manevi yönlerinin tarihsel süreçteki gelişimi ele alınacak.

Yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarının katılımıyla Farabi, İbni Sina, Harezmi, Maturidi, Mevlana ve daha birçok önemli filozof, bilim insanı, şair ve alimi yetiştiren bir kültür coğrafyasının değerlendirileceği sempozyumda, bölge halklarının paylaştığı kültürel mirasın oluşumuna ışık tutulacak. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu, Ankara, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:58 ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar
17:58 Erken evliliğe karşı mücadele devam
17:58 Yabancı turistlerin yüzme keyfini sağanak bozamadı
17:58 Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı
17:57 Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti
17:57 Anne ayı ve yavrularının yiyecek arayışı kamerada
17:57 Parlak'tan Kiltepe Muhtarı Demirtaş'a geçmiş olsun ziyareti